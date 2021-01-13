Полиция раскрыла кражу из института РАН в Петербурге

Полиция раскрыла крупную кражу исторических ценностей из трех научных учреждений Петербурга.

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по подозрению в совершении преступлений задержан житель Выборгского района Санкт-Петербурга.

Предполагается, что он проник в Ново-Михайловский дворец на Дворцовой набережной,18 и похитил 26 археологических находок. Ущерб оценивается в сумму около 5 млн рублей. Кроме того, следствие считает, что он мог похитить исторические ценности из института на улице Рентгена и филиала архива на Биржевой линии Васильевского острова в период новогодних праздников. При обыске у подозреваемого изъяты орудия взлома и часть похищенного, в том числе артефакт из архива на Васильевском острове, стоимостью около 8 млн руб.

Похищенные ценности изъяты. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Как сообщает пресс-служба МВД РФ, устанавливаются все эпизоды его противоправной деятельности, а также возможные соучастники.