В Самарской области три человека погибли при пожаре в частном доме

Пожар в частном доме произошел в Самарской области ночью в среду. Сообщение о нем поступило около 1:30 (MSK+1). Происшествие случилось в Большеглушицком районе, в селе Тамбовка на ул. Телеши, 4. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«Горел частный дом и надворные постройки на площади 50 кв.м. В 1:59 пожар был локализован, в 2:39 – ликвидирован»,– говорится в сообщении.

В результате происшествия погибли две женщины 1950 и 1985 года рождения и мужчина 1988 года рождения. В настоящее время устанавливается причина происшествия. Пожар ликвидировали 13 человек личного состава и семь единиц техники.

Георгий Портнов