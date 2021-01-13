В 2020 году Россельхозбанк на Кубани выдал кредитов на 167 млрд рублей

В минувшем году объем кредитов, выданных краснодарским филиалом Россельхозбанка, составил 167 млрд руб., что на 19,5 млрд руб. больше показателя прошлого года, сообщила пресс-служба филиала банка. Третью часть от общего объема кредитования получил агропромышленный комплекс Кубани – 53,4 млрд руб.

Основная часть кредитов – 151 млрд руб. – выдана компаниям крупного бизнеса. Благодаря кредитным ресурсам Россельхозбанка развиваются инвестиционные проекты в АПК и других сферах, реализуются льготные госпрограммы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, а также фермерства.

Анна Перова, Краснодар