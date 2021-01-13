На автотрассе М4 «Дон» перевернулся автобус

Утром, в 6:25, на 973 км автотрассы М4 «Дон», в Красносулинском районе, произошло ДТП с автобусом. В результате происшествия погибли два человека. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По предварительным данным ведомства, водитель автобуса Mercedes, в котором находились 15 пассажиров, не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. Сообщается, что в результате ДТП погибли двое человек, трое получили травмы. «Сейчас на месте работают сотрудники полиции и представители экстренных служб. Проводится проверка»,— говорится в сообщении.

«Прокуратура организовала проверку безопасности и поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного правоохранительным органом по ст. 264 УК РФ»,— сообщили “Ъ-Юг” в пресс-службе прокуратуры Ростовской области

Наталья Шинкарева