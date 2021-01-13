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Саратовский производитель канцтоваров выплатил сотрудникам 6 млн руб. долгов

В Саратове после вмешательства прокуратуры ООО «Стамм» погасило задолженность по заработной плате перед 391 сотрудником. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Установлено, что организация, которая занимается производством и сбытом канцтоваров, задолжала работникам свыше 6 млн руб. В адрес генерального директора ООО было внесено представление и объявлено предостережение. Юридическое лицо и его руководитель привлечены к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.

Марина Ковалева


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