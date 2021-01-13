Краснодар вошел в тройку российских городов для лучшего построения карьеры

Более четверти россиян считают Краснодар лучшим городом для построения карьеры. Данная перспектива поставила столицу Кубани на третье место среди российских мегаполисов по результатам опроса, проведенного сервисом Работа.ру среди 3,5 тыс. жителей страны.

Так, за то, что лучше всего строить карьеру в Краснодаре высказались 26% респондентов. Самым перспективным городом для карьерного роста ожидаемо стала Москва (так считает 59% опрошенных), на втором месте – Санкт-Петербург (32%). В ТОП-5 также вошли Сочи (24%) и Екатеринбург (23%).

По информации сервиса «Авито Работа», в Краснодаре соискательская активность в 2020 году выросла на 15%, а зарплатные предложения на 17%, составив 35 тыс. руб. По уровню зарплат в стране традиционно лидируют Москва (55 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (45 тыс. руб.).

Василий Хитрых