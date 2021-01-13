Свердловское минобразования объяснило, при какой погоде ученики могут не ходить в школу

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области дало рекомендации, при какой погоде школьники могут пропускать занятия.

Школьники с 1 по 4 классы могут остаться дома при температуре воздуха -28° без ветра или -25° с ветром не менее 4 м/с;

Ученики 5-9-х классов могут не посещать занятия при температуре -30° без ветра или -28° с ветром;

Ученикам 10-11-х классов разрешено не посещать уроки в случае, если температура воздуха снизится до -32° без ветра или -30° с ветром.

Отмечается, что с учащимися, пришедшими в школу во время холодов, занятия проводиться будут. Родителям детей, которые будут пропускать уроки, необходимо уведомить классного руководителя об отсутствии ребенка.

По данным уральского Гидрометцентра, днем 13 января температура воздуха составит от -27°…-22°, на крайнем севере ожидается до -32°, на крайнем юго-западе -19°. Ветер будет неустойчивый слабый.

В четверг, 14 января, температура воздуха ночью составит -31°…-24°, в горах и низинах до -36°. Днем прогнозируется -24°…-19°, на крайнем юго-западе до -15°. Ветер неустойчивый слабый.

В пятницу, 15 января, ночью температура воздуха в регионе составит -24°…-19°, на крайнем севере -31°…-24°, на крайнем юге до -15°. Днем температура воздуха составит -15°…-10°, на севере -22°…-17°, на крайнем юге до -5°. Ночью местами прогнозируется небольшой снег, днем ожидается сильный снег. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/c, с порывами до 13 м/с.