На дезинфекцию Республиканского онкодиспансера направят 127,36 млн рублей

Республиканский клинический онкологический диспансер по итогам аукциона заключит контракт на дезинфекцию с уфимским ООО «Аквадез», сообщается на сайте госзакупок. Компания стала единственным допущенным участником, контракт с ним планируется заключить по начальной цене — за 127,36 млн руб. Заявку на участие в аукционе также подавал индивидуальный предприниматель Владимир Просвиркин, но комиссия отклонила ее из-за несоответствия требованиям аукционной документации.

Срок действия договора — до 31 марта 2023 года.

Как следует из аукционной документации, плановая профилактическая дезинфекция должна проводиться с 8:00 до 19:00 ежедневно без выходных. Общая площадь для дезинфекции составляет 34,26 тыс. кв. м, необходимо обработать 1643 помещения и 18 входных групп.

ООО «Аквадез», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июне 2007 года. Компания занимается деятельностью в области медицины, в ней числятся 73 сотрудника. Владельцем является Рустам Мухаметкулов. В 2019 году выручка составила 129,48 млн руб., чистая прибыль — 19,23 млн руб. В 2020 году компания заключила 48 госконтрактов на общую сумму 37,86 млн руб.

Майя Иванова