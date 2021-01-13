Выручка кубанских ресторанов и кафе в новогодние праздники выросла на 60%

За минувшие новогодние праздники выручка кафе и ресторанов в Краснодарском крае выросла на 60%. Такова статистика эквайрингового бизнеса ВТБ в период с 1 по 8 января.

По данным финансовой организации, объем покупок в магазинах по продаже алкоголя за новогодние каникулы вырос в крае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,5 раза, а расходы туристов и жителей региона на развлечения – втрое (до 16 млн руб.). Число посетителей в театрах, кино, клубах и других развлекательных учреждениях Кубани выросло в 2,5 раза, а средний чек в данных заведениях составил около 2,5 тыс. руб.

Оборот гостиничного бизнеса в Краснодарском крае, по данным ВТБ, вырос более чем вдвое, количество транзакций – на 15%. Средний чек на проживание составил 8,9 тыс. руб. Оборот перевозчиков (такси, автобусы, железнодорожный транспорт) вырос год к году на 48% (до 54млн руб.).

В целом траты россиян на развлечения и путешествия по стране в новогодние праздники, по статистике эквайрингового бизнеса ВТБ, превысили 22,5 млрд руб., что на 500 млн руб. больше, чем в прошлом году.

Дмитрий Михеенко