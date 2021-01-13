В Самаре более 10 тыс. человек не пустили в метро из-за нарушения масочного режима

В Самаре с октября прошлого года составлено 155 административных материалов в отношении нарушителей масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщает городская администрация.
«Статистику высаженных из наземного общественного транспорта и не допущенных в метро начали вести куда раньше: 10791 человек – столько горожан по своей вине не смогли совершить поездку, из них 9489 потенциальных пассажиров не попали даже к турникетам самарской “подземки”»,– говорится в сообщении.
Нарушителей выявляют во время рейдов в общественном транспорте. Они проводятся с участием общественников, чиновников, правоохранителей и представителей транспортных организаций с осени минувшего года.