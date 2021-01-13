Летом 2021 года самолеты Red Wings будут летать во все аэропорты Краснодарского края

Компания Red Wings опубликовала летнее расписание маршрутной сети и приступила к продаже авиабилетов. В этом году самолеты перевозчика будут курсировать между Москвой, Санкт-Петербургом, а также рядом региональных столиц и аэропортами Краснодарского края.

Так, из Домодедово Red Wings будет летать в Геленджик, Краснодар и Сочи. Из Пулково (Санкт-Петербург) будут выполняться рейсы в Анапу, Краснодар и Сочи. Кроме того, в Сочи будут выполняться прямые рейсы из Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Омска, Самары, Тюмени, Уфы и Челябинска.

Василий Хитрых