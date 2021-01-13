Газопровод построят в Омской области для обеспечения газом жителей трех районов

Новый газопровод планируется построить от Большеречья до Тары, чтобы обеспечить газом жителей Знаменского, Тарского и Тевризского районов Омской области. Проектирование начнется в 2021 году, на возведение потребуется «как минимум два года», сообщает пресс-служба регионального правительства.

В августе сообщалось, что райцентры трех районов переведут центральные котельные на уголь и дрова, а многоквартирные дома перейдут на электрическое отопление. «Необходимость в переводе домов с газового на электрическое отопление возникла в связи с истощением Тевризского газоконденсатного месторождения. Скважины практически выработали имеющиеся запасы, объемы добычи по сравнению с 2019 годом упали вдвое»,—говорится в сообщении.

Региональное правительство разрабатывает комплекс мер по поддержке местных жителей, перешедших с газового отопления. Предполагается выплата разовой компенсации, а также будут сохранены льготы по оплате коммунальных услуг, которые в настоящее время получают 40 категорий граждан.

Екатерина Лукашевич