В Татарстане продажи легкой коммерческой техники упали на 6%

За 11 месяцев 2020 года в Татарстане были проданы 3,1 тыс. новых легких коммерческих автомобилей, что на 6% меньше, чем за тот же период 2019-го. Об этом сообщает «Автoстат».

Татарстан занял пятое место среди региональных рынков легкой коммерческой техники в России. Лидирует там Москва с 14,6 тыс. машин. Второе место занимает Московская область с 7,5 тыс. единиц. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург (5,5 тыс. автомобилей). В топ-5 регионов помимо Татарстана вошел Краснодарский край (3,1 тыс. машин).

Всего в РФ за 11 месяцев 2020 года были реализованы свыше 91 тыс. новых легких коммерческих автомобилей. Этот показатель оказался на 7% меньше, чем за тот же период 2019-го.

"Ъ-Казань"