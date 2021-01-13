В Ярославской области снесли более 1100 нелегальных рекламных конструкций

В Ярославской области за 2020 год было демонтировано более 1130 рекламных конструкций, не включенных в единую региональную схему размещения рекламы, сообщили в пресс-службе правительства области.

По словам заместителя председателя регионального правительства Романа Колесова, в области ведется формирование единого рекламного пространства. Для этого создана единая для всех участников рынка система.

«Она предусматривает равные для всех возможности выбора места для размещения наружной рекламы, общие требования к виду конструкций, четко определенный процесс согласования их размещения. Это важный блок социально-экономического развития региона. Ведь средства, полученные по итогам аукционов на продажу рекламных мест, поступают в муниципальные бюджеты и используются для реализации значимых для населения проектов. По результатам торгов прошлого года сумма составила 17 млн руб.»,–– рассказал господин Колесов.

В пресс-службе уточнили, что схема расположения рекламных конструкций с необходимой информацией о параметрах каждого из объектов размещена на геопортале региона. С 1 декабря 2020 года заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции можно подать не только лично, но и через портал госуслуг.

Антон Антонов