Долги по зарплате работников Армавирского машиностроительного завода превысили 108 млн рублей

Задолженность по заработной плате перед работниками Армавирского машиностроительного завода составила свыше 108 млн руб. Более того, в ноябре-декабре прошлого года 330 работников предприятия были уволены в связи с его ликвидацией, так и не получив зарплату и выходное пособие.

В связи с этим депутат Госдумы РФ от Краснодарского края и лидер кубанских профсоюзов Светлана Бессараб обратилась в прокуратуру Брянской области с просьбой взять ситуацию на контроль, поскольку Армавирский машиностроительный завод является «дочкой» признанного в 2018 году банкротом АО «Новозыбковский машиностроительный завод».

По словам парламентария, процедура увольнения при ликвидации организации и перечень полагающихся сотруднику в таких условиях гарантий строго регламентированы законодательством. «Банкротство предприятия выплаты работникам за их труд не отменяет», - прокомментировала госпожа Бессараб.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в декабре прошлого года сотрудники Армавирского машиностроительного завода записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с невыплатой заработной платы. В 2019 году в связи с отсутствием необходимых для производства комплектующих и недостаточным финансированием со стороны головной компании на предприятии сложилась кризисная ситуация. С сентября 2019 года остановилось производство, стали накапливаться долги, в том числе по зарплате.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Армавирский машиностроительный завод» зарегистрировано в Армавире в 1994 году. Основной вид деятельности - производство несамоходных железнодорожных, трамвайных и прочих вагонов для перевозки грузов. В 2019 году выручка предприятия составила 81,5 млн руб., убыток ­ 13,5 млн руб., кредиторская задолженность ­ 26,6 млн руб.

Дмитрий Михеенко