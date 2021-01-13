В Пензе возбудили дело по картельному сговору при сборе ТКО

В Пензе УФАС возбудил дело по подозрению в картельном сговоре между ООО «Спецтранс», ООО «Экоград» и ООО «Чистый город», которые занимаются сбором твердых коммунальных отходов на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба УФАС.

Как уточнили в управлении, в 2018 — 2019 годах региональный оператор северной зоны ООО «Управление благоустройства и очистки» провел аукционы по отбору подрядных организаций на оказание услуги по сбору ТКО. Предположительно, ООО «Спецтранс», ООО «Экоград» и ООО «Чистый город» устранили между собой конкуренцию, благодаря чему их действия якобы привели либо могли привести к поддержанию цен на торгах. В результате контракты на оказание услуги были заключены по начальной максимальной цене на общую сумму более 4 млрд руб. Данная стоимость была учтена в тарифе на услуги регоператора по обращению с ТКО на 2019 год и на период 2020-2023 годов.

«Приказом Пензенского УФАС России возбуждено дело по признакам нарушения компаниями требований п.2 ч.1 ст.11 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ „О защите конкуренции“, выразившегося в заключении и участии в соглашении между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое привело (могло привести) к поддержанию цен на торгах», — уточнили в управлении.

Мария Шахрай