Названы сроки строительства нового корпуса детской инфекционной больницы в Самарской области

Строительство нового корпуса региональной детской инфекционной больницы в Самарской области стартует в марте текущего года. Об этом сообщает правительство со ссылкой на губернатора Дмитрия Азарова.

«В марте 2021 года здесь начнется возведение нового корпуса на 100 мест, который планируют открыть уже в первом квартале 2022», – говорится в сообщении.

В минувшем году на площадке Самарской областной детской инфекционной больницы открылось отделение для лечения пациентов с COVID-19. Для этого в учреждении было оборудовано 128 инфекционных коек для зараженных. Дети с родителями, болеющие коронавирусом, содержатся в палатах-боксах. Попасть в них можно с улицы.

Георгий Портнов