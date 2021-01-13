На побережье Черного и Азовского морей ожидается неблагоприятная погода

До субботы, 16 января, в Краснодарском крае циклон окажет негативное воздействие на погоду в регионе. Особенно это касается побережья Черного и Азовского морей, сообщили в ГУ МЧС по Кубани.

По данным синоптиков, в ближайшие четыре дня в крае ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, сильный ветер, а также волнение моря. Возможны также высокие уровни воды в реках, просадка грунта, сходы оползней и снежных лавин.

Спасатели опасаются нарушения работы линий связи и электропередач, нарушения систем жизнеобеспечения населения, затруднения в работе аэропортов и на всех видах транспорта. Вероятно увеличение количества техногенных пожаров и ДТП.

В настоящее время, согласно официальному сайту аэропорта Краснодар, задержки рейсов нет.

Василий Хитрых