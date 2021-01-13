Курский общепит продолжит работать до полуночи

На заседании курского оперштаба по борьбе с коронавирусом принято решение продлить разрешения предприятиям общепита работать до 24:00. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Курской области со 2 ноября рестораны, бары и кафе были закрыты с 23:00 по 6:00. После обращения рестораторов к губернатору Роману Старовойту тот в конце декабря продлил работу общепита на час, а в новогоднюю ночь — до 2:00.

Как рассказал на заседании оперштаба председатель регионального комитета промышленности, торговли и предпринимательства Михаил Аксенов, мониторинг работы ресторанов в предновогодние дни и во время праздников не выявил нарушений. «Все предприятия после 24 часов были закрыты. Не было отмечено и проведения развлекательных программ, дискотек и иных подобных мероприятий», — отметил господин Аксенов. Исходя из этого, общепиту разрешили продолжить работать до полуночи дальше. При этом до 25 января действует заперт на караоке и развлекательные программы, добавили в пресс-службе региональной администрации.

О том, какие убытки из-за ограничений несут курские рестораторы, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Льготы тают во рту».

Александр Прытков