Межрегионального наркокурьера задержали в Ижевске

35-летнего жителя Пермского края задержали на ул. Маяковского в Ижевске по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В ходе осмотра автомобиля задержанного был обнаружен пакет с 1,18 кг запрещенного вещества, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Полицейские выяснили, что мужчина является межрегиональным наркокурьером. Он забрал наркотики в лесополосе в Малопургинском районе республики с целью последующего сбыта в соседних регионах. В дальнейшем сотрудники УНК обнаружили в Ижевске тайник, оборудованный подозреваемым. В нем хранились еще 265 гр наркотиков.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере). За данное преступление предусмотрено до 20 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе.