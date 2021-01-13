На директора аргшаяшских библиотек возбудили дело из-за незаконных выплат

По материалам Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области следственные органы возбудили уголовное дело о злоупотреблениях полномочиями директором Аргаяшского муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система». Об этом сообщает КСП региона в своем Telegram-канале.

В ходе ревизии муниципалитета аудиторы выявили факты незаконных решений о различных доплатах работнику учреждения, повлекшие ущерб бюджету Аргаяшского района. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребления служебными полномочиями).

В целом, согласно отчету КСП области о проверке, в муниципалитете выявили нецелевое использование бюджетных средств на общую сумму 5,1 млн руб., факты избыточного и безрезультатного расходования денег – 133,6 млн руб. Также обнаружены нарушения, повлекшие недопоступление неналоговых доходов в муниципальную казну в размере 6,4 млн руб. и другие.