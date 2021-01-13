Коронавирусом заболели 252 жителя Саратовской области

В Саратовской области подтверждено 252 новых случаев заражения коронавирусом, 109 из них приходится на Саратов. Такие данные сегодня утром предоставил оперативный штаб при правительстве региона.

Общее количество заболевших COVID-19 достигло 38695 человек, выздоровевших – 33156-ти (плюс 220 за сутки).

Преобладает течение болезни в виде ОРВИ (159 новых случаев), с симптомами пневмонии коронавирус протекает у 75 пациентов, бессимптомное течение – у 18-ти.

Коронавирус подтвержден у 21 ребенка и 87 взрослых старше 60 лет.

Марина Ковалева