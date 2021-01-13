Дело на миллиарды Самые крупные инвестпроекты Ярославской области, о которых было объявлено в 2020 году

В прошлом году “Ъ-Ярославль” рассказывал о многих инвестиционных проектах, которые реализуются в Ярославской области в самых различных сферах. Среди них – большие фабрики, заводы и агрофермы, в строительство или реконструкцию которых вложены миллиарды рублей и создание небольших мастерских или фермерских хозяйств. В сегодняшней подборке “Ъ-Ярославль” топ-10 инвестпроектов по объемам финансовых вложений, реализация которых началась в Ярославской области в 2020 году.

8 млрд рублей на выпуск вакцины от коронавируса

В городе Ростове Великом Ярославской области будет налажено производство вакцины от коронавируса «Спутник V». Вакцину будут выпускать на заводе активных фармацевтических субстанций «Фармославль», который является филиалом фармацевтической компании АО «Р-Фарм». В компании сообщили, что в организацию производства вакцины будет вложено более 8 млрд руб. Выпуск первой партии препарата запланирован уже на февраль 2021 года

По информации регионального правительства, реализация данного проекта закреплена федеральным соглашением, сторонами которого стали Министерство экономического развития России, правительство Ярославской области, департамент инвестиционной и промышленной политики мэрии Москвы и предприятие АО «Р-Фарм». От Ярославской области соглашение подписал губернатор Дмитрий Миронов. По этому документу производство вакцины также будет налажено на московском филиале компании «Р-Фарм», предприятии АО «Технополис».

Для запуска производства вакцины идет переоборудование завода в Ростове Великом. По словам генерального директора АО «Р-Фарм» Василия Игнатьева, на предприятии устанавливается современное оборудование. После модернизации на заводе будет создано 374 новых рабочих места.

4 млрд рублей на производство мощных турбин

В городе Рыбинске в 2021 году начнется производство газотурбинных установок большой мощности. Рыбинское предприятие «Русские газовые турбины» станет производственной площадкой по выпуску газотурбинного оборудования американской компании General Electric. Соответствующий пакет соглашений подписали учредители предприятия ПАО «Интер РАО» и компании GE. Согласно подписанным документам, инвестиции в предприятие составят 4 млрд руб.

На предприятии сообщили, что после реализации инвестиционного проекта они будут выпускать газовые турбины мощностью до 210 мегаватт. Сейчас рыбинское предприятие занимается выпуском газотурбинных установок мощностью до 88 мегаватт.

3,2 млрд рублей на постройку полиграфкомбината

В Ярославской области на территории опережающего развития (ТОР) «Тутаев» компания ПО «Романовский печатник» будет строить картонно-полиграфический комбинат. По данным компании, общие инвестиции в проект составят около 3,2 млрд руб., после окончания строительства на комбинате будет создано более 830 рабочих мест.

В 2020 году региональная комиссия по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития поддержала предложения ПО «Романовский печатник». Одобренная заявка была направлена в Минэкономразвития РФ для включения инвесторов в реестр резидентов ТОР.

Для предприятий, создающихся на площадке ТОР установлен льготный период. В частности, резиденты ТОРа на пять лет освобождаются от налогов на прибыль и на имущество. Первые три года они не платят земельный налог.

2,5 млрд рублей на строительство крупнейшей в Европе фабрики мороженого

На базе территории опережающего развития (ТОР) «Тутаев» ведется строительство фабрики по производству мороженого. На данный момент готовность объекта составляет около 50%. Реализацией масштабного инвестиционного проекта, стоимость первого этапа которого составляет 1,3 млрд руб., занимается крупнейший российский производитель мороженого – компания «Айсберри». Общий объем инвестиций составляет 2,5 млрд руб.

После реализации первого этапа проекта на фабрике будет открыто около 500 новых рабочих мест. Затем планируется увеличить число рабочих мест до тысячи.

Генеральный директор ГК «Айсберри» Роман Лола, сообщил, что выпуск мороженого будет начат во втором квартале 2021 года. На полную мощность предприятие выйдет в 2022 году и будет выпускать до 7 тыс. т мороженого в месяц. По его словам, при выходе на полную мощность, завод будет крупнейшим предприятием по производству мороженого в России и в Европе.

2,3 млрд рублей на животноводческий комплекс

В Ростовском районе Ярославской области сельскохозяйственное предприятие «Красный маяк» для расширения молочного производства приступает к реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству нового животноводческого комплекса. На предприятии уточнили, что новый комплекс будет рассчитан на 3,6 тыс. голов дойного стада.

Финансовый директор ООО «Красный маяк» Сергей Михайлов рассказал “Ъ-Ярославль”, что в проект запланировано вложить около 2,3 млрд руб. Предприятие уже получило льготный инвестиционный банковский кредит на сумму 1,9 млрд руб.

2,2 млрд рублей на развитие птицеводства

Компания «Ярославский бройлер» объявила о начале реализации крупного инвестпроекта на общую сумму 2,2 млрд руб. В Рыбинском районе будет реализован проект по расширению производственных мощностей по убою и переработке мяса птицы. На эти цели компания направляет 1,5 млрд руб.

Еще около 700 млн руб. будет вложено в строительство новых птичников. Два птичника будет построено для выращивания ремонтного молодняка и четыре –для содержания родительского стада. В компании отметили, что реализация этого проекта даст возможность производить до 7 млн инкубационных яиц в год.

2 млрд рублей на молочно-товарные комплексы

На прошедшей осенью 2020 года всероссийской выставке «Золотая осень-2020» губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и председатель совета директоров компании «Агриволга» Сергей Бачин подписали инвестиционное соглашение, по которому компания построит два молочно-товарных комплекса с общим поголовьем более 2,4 тыс. коров в Рыбинском и Угличском районах. Объем инвестиций в новое производство составит 2 млрд руб. В комплексах будет открыто 150 рабочих мест.

В 2020 году компания «Агриволга» завершила модернизацию Угличского сыродельно-молочного завода, на которую было направлено 1,8 млрд руб. На обновленном заводе выросли объемы переработки молока и производства сыра. До модернизации завод перерабатывал до 30 т молока в сутки. Теперь переработка увеличивается до 75 т в сутки. На предприятии создано более 100 новых рабочих мест

1,2 млрд рублей на строительство молочно-товарной фермы

В Ярославском районе агрофирма «Пахма» реализует крупный инвестпроект по строительству молочно-товарной фермы на 2 тыс. голов дойного стада. В строительство фермы в селе Богослов будет вложено 1,2 млрд руб.

В компании сообщили, что в результате увеличения поголовья скота, объемы производства молока будут увеличены почти в два раза, до 16,6 тыс. т в год. На новом объекте будет создано около 40 рабочих мест. По словам генерального директор ЗАО агрофирма «Пахма» Сергея Иванова, из общей суммы инвестиций в проект в размере 1,2 млрд руб., большая часть – кредит, полученный в Россельхозбанке на условиях льготного кредитования под 2,3% годовых.

В помещениях фермы идут внутренние работы и монтаж оборудования. Поголовье коров для нового комплекса будет закуплено весной 2021 года. По словам господина Иванова, они решили закупить коров голштинской и айрширской пород.

1 млрд рублей на строительство хлебозавода

В Ярославле по инвестсоглашению, подписанному губернатором Дмитрием Мироновым и управляющим ООО Агропромышленная корпорация «Стойленская Нива» Андреем Силецким, будет построен крупный хлебозавод. В строительство предприятия инвестор вложит 1 млрд руб.

На новом заводе создается более 350 рабочих мест. Он будет выпускать хлебобулочные и кондитерские изделия. При выходе на проектную мощность объем производства будет составлять 250 т в сутки.

По словам Андрея Силецкого, завод будет выпускать не только хлебобулочные изделия. «Будем выпускать и печенье, вафли, в том числе вафельные торты. Реализовывать продукцию будем и в Ярославской области, и в соседних Ивановской и Вологодской областях»,— отметил господин Силецкий.

1 млрд рублей на создание технопарка

В городе Рыбинске создается новый технопарк на месте бывшего завода гидромеханизации. Реализацией проекта занимается компания-инвестор ООО «Технопарк-Арм». Общий объем инвестиций в проект составляет более 1 млрд руб.

По данным правительства области, в технопарк планируется привлечь не менее 10 резидентов и создать более 300 новых рабочих мест. Первый резидент – предприятие ООО «Севермаш» уже разместило на площадке технопарка свое оборудование и приступило к выпуску продукции для «Росатома».

Антон Антонов