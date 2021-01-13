В Югре 211 новых случаев COVID-19, пять пациентов скончались

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за минувшие сутки выявлено 211 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. С начала пандемии диагноз подтвердился у 43 926 человек, из которых 40 210 уже выздоровели.

Новые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в 21 муниципалитете. Больше всего случаев выявили в Сургуте, где заболели 42 человека. В Ханты-Мансийске COVID-19 заразились 33 человека, в Урае — 20, в Нижневартовске — 18. На момент выявления 163 человека переносили заболевание с симптомами ОРВИ, у 44 пациентов диагностирована пневмония, четверо заболевших переносили коронавирус в бессимптомной форме.

В данный момент в больницах округа в тяжелом состоянии находятся 89 пациентов с коронавирусом, 57 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За сутки было подтверждено еще пять летальных случаев от COVID-19. С начала пандемии от инфекции скончались 596 пациентов.