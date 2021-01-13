Avito сообщил о росте спроса на работников без опыта

Спрос работодателей на студентов и людей без опыта в 2020 году вырос на 65%, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра сайта объявлений Avito. Группа профессий «Без опыта, студенты» находится на пятом месте по востребованности среди всех типов вакансий (доля 7%).

Лидер по востребованности — группа «Строительство» (18%), следом идут «Производство, сырье», «Продажи», «Транспорт, логистика» (по 17%). В 2020 году лидерами по числу вакансий были сферы продаж и производственно-сырьевая, строительный сектор, транспортно-логистическая сфера, а также автомобильный бизнес.

Другими быстрорастущими областями стали госслужба и НКО, а также строительство и производственный сектор (+44% вакансий), ЖКХ и эксплуатация (+34%), домашний персонал, медицина и фармацевтика и многие другие. Сфера «Искусство, развлечения» стала на 19% менее востребованной.

Искали работу чаще всего в категориях «Строительство», «Производство, сырье, сельское хозяйство», «Продажи», «Транспорт, логистика» и «Работа без опыта, студенты». Самыми быстрорастущими сферами стали «Госслужба, НКО» (+77% запросов), «Домашний персонал» (+63%) и «ЖКХ, эксплуатация» (+59%).

Медианная зарплата в 2019 году составляла 30 тыс., а по итогам 2020 года — 35 тыс. руб. (+17%). Самой оплачиваемой стала работа в строительстве и автомобильном бизнесе (45 тыс. руб.). В сферах «Домашний персонал», «Консультирование», «Маркетинг, реклама, PR», «Образование, наука», «Транспорт, логистика», «Управление персоналом», «Фитнес, салоны красоты», «Юриспруденция», «ИТ, интернет, телеком» зарплаты стагнируют. В банковском секторе она упала на 10%.

Ранее востребованность профессий в 2020 году изучил HeadHunter. В десятку лидеров попали таксисты, слесари и продавцы-консультанты. А в первой пятерке по популярности оказались профессии менеджера по продажам, инженера, водителя, а также врача и бухгалтера.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Пандемия меняет рейтинги профессий».