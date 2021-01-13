МЧС Татарстана перевели в режим повышенной готовности из-за морозов

В Татарстане МЧС перешло в режим повышенной готовности в связи с аномальными морозами. Об этом говорится в сообщении министерства.

«Ведется непрерывный мониторинг оперативной обстановки, в том числе на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, по недопущению возникновения аварий на теплосетях и в электроснабжении», — отмечается в сообщении.

По данным синоптиков, аномальные морозы продлятся в Татарстане три дня. В частности, 13 января столбики термометров опускались до 36 градусов мороза. Завтра в республике сохранится морозная погода. Ожидается до минус 32 градусов.

"Ъ-Казань"