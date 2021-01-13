В деле о коммунальной аварии в Волжском ужесточен состав преступления

В Волгоградской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту прорыва теплотрассы в Волжском, в результате которого пострадали четыре человека. С учетом того, что количество жертв увеличилось до двух человек, дело переквалифицировали на более тяжкий состав преступления. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Как уточнили в ведомстве, 3 января в Волжском произошел прорыв трубопровода, расположенного под проезжей частью пересечения улиц Оломоуцкой и Мира. Под напором горячей воды и пара разрушился асфальт, что привело к обрушению дороги. В результате ЧП пострадали четыре человека, один из которых спустя сутки скончался в больнице. Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).

С учетом того, что 12 января в клинике скончался второй пострадавший, правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц будет дана по наиболее тяжкому составу преступления — ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), санкция которой предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

Мария Шахрай