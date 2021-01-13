Саратовским театрам и цирку разрешили работать с 14 января

Учреждения культуры Саратовской области, в том числе театры, филармонии, цирк, концертные организации, возобновят работу с завтрашнего дня. Это следует из постановления за подписью председателя правительства региона Романа Бусаргина.

От учреждений и организаций требуется соблюдать предусмотренные Роспотребнадзором нормы: наполняемость зала не более 30% от общего числа зрителей, запрет на доступ организованных групп лиц до 16 лет и другие.

Учреждения культуры в регионе приостановили свою деятельность в конце марта прошлого года. Они рассчитывали возобновить ее с началом нового сезона (4 октября), однако это произошло на три месяца позже.

Марина Ковалева