На Урале будут судить организаторов нелегального казино

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей Екатеринбурга и Нижнего Тагила, организовавших нелегальное казино. Они обвиняются по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», средств связи, совершенные организованной группой). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, организовали нелегальное казино мужчины в период с октября 2015 года по сентябрь 2019 года. Обвиняемые 1981 и 1988 годов рождения, являвшиеся лидерами и организаторами преступной группы, искали нежилые помещения для установки игрового оборудования и заключали договоры аренды площадей с собственниками и арендаторами данных помещений.

Другие участники 1986 и 1987 годов рождения осуществляли техническое обслуживание игрового оборудования и производили выдачу выигрышей игрокам при возникновении неисправности игрового оборудования либо в случае отсутствия средств в диспенсере терминала.

«Участники преступной группы контролировали процесс проведения азартных игр: получали сведения о текущих и проведенных игровых сессиях, включая сведения о полученной ими прибыли либо понесенных убытках, получали сведения о количестве денежных средств как в купюроприемнике, так и в диспенсере, производили настройку игрового оборудования, в том числе изменяли свой процент выигрыша, включали или отключали игровое оборудование», — пояснили в пресс-службе.

В данный момент уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.