В Ижевске завершили работы на долгострое ЖК «Радужный»

Работы в двух 12-этажных домах-долгостроях ЖК «Радужный» по ул. Нижней завершили в Ижевске. Квартиры в них получат 148 обманутых дольщиков, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Это важный этап в решении проблемы обманутых дольщиков в республике. Напомню, что начало было положено в прошлом году, когда мы сдали четыре дома ЖК "Родниковый край" в Хохряках. Благодарю прокуратуру республики за внимание к восстановлению прав дольщиков, нового застройщика, а также самих дольщиков за терпение. Отдельно хочу отметить, что при высоких темпах строительства жилья, в прошлом году мы сдали более 795 тыс. кв. м, Удмуртия занимает 3 место в ПФО с наименьшим количеством проблемных объектов»,— отметил глава региона Александр Бречалов.

Напомним, что строительство домов на ул. Нижней в Ижевске началось еще в 2014 году. Их должны были сдать в 2015-2016 годах, но сроки неоднократно переносились застройщиком, который в дальнейшем устранился от работ на объектах. В результате было возбуждено уголовное дело и привлечен новый застройщик, которым стала ГК «Зардон». Отметим, что в настоящее время в Удмуртии остается восемь объектов-долгостроев.