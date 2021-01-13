Евгений Дёмкин: «Мы строим современное, комфортное жилье»

25 января начинается приемка квартир в новом доме от группы компаний ПЗСП по ул. Кисловодской, 12.

Фото: Денис Сакаев

В новом шестнадцатиэтажном доме на ул. Кисловодской, 12 всего 78 квартир повышенной комфортности площадью от 41 до 84 кв. м.

На всех этапах строительства объект пользовался спросом у покупателей, что обусловлено надежностью застройщика и качеством жилья. В новом доме предусмотрено всё для удобства жителей: лоджии, места хранения: шкаф-купе или гардеробная, малое количество квартир на площадке, большие лифты и приквартирные тамбуры. В качестве дополнительных бонусов от застройщика выполнена дизайнерская отделка холлов, установлена система видеонаблюдения и видеодомофон. Традиционно все квартиры от ПЗСП сдаются с отделкой «под ключ», выполненной в светлых тонах.

Генеральный директор АО «ПЗСП» Евгений Дёмкин: «Несмотря на эпидемиологическую обстановку, которая, безусловно, внесла свои коррективы в работу строительной отрасли, в 2020 году нам удалось построить 5 объектов и ввести их в эксплуатацию в соответствии с указанными в декларациях сроками. При этом мы обеспечиваем высокий уровень качества, строим современное, комфортное жилье, которое пользуется уверенным спросом у наших покупателей».

Будущие жильцы уже сейчас могут записаться на приёмку своей квартиры на сайте ПЗСП. Бронирование открыто на даты с 25 января по 25 февраля 2021 года. В связи с эпидемиологической обстановкой, что приемка будет производиться строго по времени по предварительной записи.

Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Спецстрой, Кисловодская, 12».