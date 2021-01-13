Региональный омбудсмен дала высокую оценку экологическим программам ММК

В канун Нового года Магнитогорск с рабочим визитом посетила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко. В рамках поездки состоялась встреча омбудсмена с руководством ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».



Главная тема обсуждения - экология и меры, принимаемые комбинатом для снижения техногенной нагрузки на окружающую среду. Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев рассказал омбудсмену о работе, проведённой комбинатом в этом направлении за последние десятилетия, и отметил, что планомерное снижение и предотвращение техногенного воздействия на окружающую среду – неотъемлемая часть стратегии развития ММК.

Павел Владимирович подробно описал ключевые этапы модернизации всего металлургического производственного цикла начиная с 1989 года, от вывода из эксплуатации мартеновских печей до запуска в 2019 году пятой агломерационной фабрики. По словам генерального директора ПАО «ММК», основной акцент был сделан именно на те металлургические агрегаты, которые наиболее существенно влияют на экологию. И за эти годы были полностью выведены из работы мартеновские печи, которых когда-то на ММК было 35, три коксовые батареи, восемь шахтных печей по обжигу известняка, агломерационную фабрику, две доменные печи. И сегодня ММК выпускает тот же объем чугуна на восьми доменных печах вместо десяти. По статистике, с 1989 года валовые выбросы комбината сократились в 3,7 раза. С 2015 экологические программы комбината реализуются в рамках стратегической инициативы компании «Чистый город», которая по времени даже опередила национальный проект «Чистый воздух», осуществляемый на федеральном уровне.

Далее Юлии Сударенко рассказали о целевой программе озеленения Магнитогорска, реализуемой при поддержке ПАО «ММК», а также об усилиях комбината по восстановлению биоразнообразия реки Урал и зарыблении магнитогорского водохранилища.

Еще большие перспективы для улучшения экологической ситуации несет проект реконструкции коксохимического производства. «Мы построим новую коксовую батарею производительностью 2,5 млн тонн кокса в год – это практически половина нашего потребления. При этом мы выведем из работы пять старых батарей, что позволит нам снизить выбросы бензапирена в 12 раз, формальдегида в 9 раз, и на 20% уменьшить выбросы пыли. Стоимость строительства коксовой батареи оценивается в 60 миллиардов рублей – это, по сути, наши инвестиции в экологию», - рассказал генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

По словам омбудсмена, экологическая политика ММК ее впечатлила

– С момента назначения на должность уполномоченного по правам человека в Челябинской области я впервые посетила Магнитогорск, – отметила Юлия Сударенко. – На встрече с генеральным директором увидела мощную экологическую программу ММК. В Магнитогорске была лет пять назад и отметила значительные улучшения качества воздуха.