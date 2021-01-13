Роспотребнадзор проверит качество воды для храмов в Алтайском крае

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендовало использовать для освещения в храмах питьевую воду из проверенных источников водоснабжения после «предварительного проведения лабораторных исследований качества освящаемой воды» для населения. Рекомендации по мерам санэпидбезопасности во время праздника крещения даны епархии и главам администраций городов и районов края.

Ведомство также уточняет, что организует исследование качества воды открытых водоемов — купелей — на соответствие требованиям СанПиН. «В случае выявления несоответствия воды требуемым нормам, купание в таких водоемах будет запрещена»,— сообщает Роспотребнадзор.

Оксана Павлова