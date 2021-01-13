Председатели двух судов Перми претендуют на второй срок

На должность председателя Индустриального суда Перми вновь претендует нынешний руководитель суда Алексей Крайнов. Господин Крайнов был назначен судьей в декабре 2009 года, работал судьей, заместителем председателя Свердловского суда Перми. В июле 2015 года был назначен на шестилетний срок полномочий председателем Индустриального суда Перми. В прошлом году его кандидатура рассматривалась на должность председателя Пермского краевого суда.

На второй срок претендует и председатель Ленинского суда Перми Юрий Смыслов. Он возглавляет суд с апреля 2015 года. Общий судейский стаж господина Смыслова составляет 32 года.

Кандидатуры обоих претендентов будут рассмотрены на заседании квалификационной коллегии судей Пермского края 19 января.