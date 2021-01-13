Ярославский бизнес получил более 900 млн рублей господдержки

В Ярославской области в 2020 году предприниматели региона получили более 900 млн руб. в форме льготных займов, поручительств и лизинга в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В сообщении отмечается, что за прошедший год фонд поддержки предпринимательства Ярославской области выдал 241 льготный заем на общую сумму 413,6 млн руб. Число выданных займов по сравнению с 2019 годом выросло на 80%, а общий объем полученных предпринимателями средств – на 60%. Кроме того, в 2020 году фондом поддержки предпринимательства предоставлены поручительства в размере 407 млн руб., что позволило региональным бизнесменам привлечь заемное финансирование в коммерческих банках и лизинговых организациях на сумму 903,9 млн руб.

Во время пандемии COVID-19 начал действовать механизм антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса. По словам заместителя председателя регионального правительства Максима Авдеева, в прошлом году произошло значительное увеличение финансовой поддержки бизнеса.

«Помощь будет оказываться и в 2021 году. На это работают все институты поддержки и развития бизнеса, созданные в регионе. Поддержка предоставляется в рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”».– отметил господин Авдеев.

Антон Антонов