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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Губернатор поздравил ярославских журналистов с Днем печати

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил журналистов региона с Днем российской печати. Поздравление главы региона размещено на официальном сайте правительства области.

«Уважаемые работники средств массовой информации, поздравляю вас с Днем российской печати! Представителей вашей профессии всегда отличали талант и трудолюбие, активность и творческий подход. Но главное – ответственность за судьбу родного края, стремление изменить жизнь к лучшему. Вы находите актуальные темы, волнующие земляков, поднимаете острые вопросы и предлагаете пути решения проблем. Вы показываете читателям людей и события, которые достойны внимания, запечатлеваете на бумаге важные страницы истории региона»,— говорится в поздравлении губернатора.

Антон Антонов


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