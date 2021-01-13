Чиновники Новосибирской области не нашли нарушений в работе дома-интерната, где якобы истязали детей

Минтруда и соцразвития Новосибирской области подвело итоги проверки работы Ояшинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Ране СМИ сообщали, что в учреждении истязают детей.

Средства массовой информации со ссылкой на родственников одного из воспитанников писали, что ребенка якобы привязывали к кровати, а также у него обнаружили ушибы и гематомы.

После этого региональный СКР начал проверку.

«Комиссия не выявила в работе Ояшинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей нарушений в части условий содержания и проживания несовершеннолетних. Руководителю дома-интерната поручено усилить работу по организации реабилитационного процесса воспитанников и соблюдению персоналом должностных требований»,— говорится в сообщении министерства. Отмечается, что следственные мероприятия по выяснению причин появления телесных повреждений у ребенка продолжаются.

Юлия Сасевич