Турция, Марокко и Пакистан лидируют по росту закупок кузбасского угля в 2020 году

На фоне пандемийного спада мировой экономики в прошлом году экспорт угля из Кузбасса снизился — по данным статистики Сибирского таможенного управления ФТС РФ, за девять месяцев на 16,5%, до 94,5 млн т со 113,1 млн т (по данным минугля Кузбасса экспорт составил за девять месяцев 2020 года 100,1 млн т).

Но при этом отдельные потребители кузбасского угля в странах Южной Азии, Латинской Америки и Африки заметно нарастили его закупки.

Самый быстрый относительный рост продемонстрировали такие импортеры как Пакистан, в который поставки выросли за девять месяцев 15,8 раз (с 55,3 тыс. т до 881,2 тыс.), Сенегал — в 3,7 раза (75,8 тыс. т до 277,3 тыс.), Бенин — в 2,4 раза (с 23,8 тыс. до 56,8 тыс. т), Марокко и Бразилия — в 1,9 раза (с 2,56 млн т до 4,77 млн и с 0,7 млн до 1,3 млн т, соответственно), Турция — в 1,5 раза (с 5,8 млн до 8,6 млн т). Самые большие абсолютные приросты импорта при этом обеспечили Турция (+2,8 млн т), Марокко (+2,21 млн) и Пакистан (+0,83 млн т).

Игорь Лавренков, Кемерово