Судья прекратил дело в отношении новосибирской медсестры после жестокого обращения с ребенком

В Новосибирской области мировой судья третьего судебного участка Новосибирского судебного района прекратил уголовное дело в отношении медсестры Натальи Старусевой. Медработницу детской туберкулезной больницы обвиняли в жестоком обращении с ребенком, сообщает региональная прокуратура.

Как установил суд, 3 ноября женщина с силой ударила малолетнего пациента рукой в спину. Ей инкриминировали ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

«Мировой судья прекратил уголовное дело в отношении Натальи Старусевой в связи с примирением сторон (она освобождена от уголовной ответственности)»,— говорится в сообщении ведомства.

В ноябре в интернете было опубликовано видео, на котором женщина, работающая в филиале ГБУЗ НСО «Государственная областная новосибирская клиническая туберкулезная больница», берет ребенка за волосы и кидает на кровать. Позже следователи выявили факт совершения противоправных действий другой работницей. Были возбуждены уголовные дела. В декабре суд рассмотрел первое дело в отношении постовой медсестры Александры Андрияновой. Женщина полностью признала вину. В итоге ей назначили один год исправительных работ.

Региональный минздрав, а также прокуратура провели проверку медучреждения, где произошел инцидент. В больнице назначили нового заведующего, пересмотрели штатное расписание. Увеличили количество должностей, расширили штат нянечек.

Подробнее о первом уголовном деле в отношении медсестры филиала туберкулезной больницы в Новосибирске — в материале “Ъ-Сибирь” «Жестокости дали год исправительных работ».

Екатерина Лукашевич