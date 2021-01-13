ХК «Автомобилист» проведет выездной матч со «Спартаком»

Сегодня, 13 января, хоккейный клуб «Автомобилист» проведет второй матч с московским «Спартаком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра начнется в 21.30 в МСК «ЦСКА Арена» в Москве.

По итогам прошлой встречи, которая состоялась 5 сентября, «Автомобилист» выиграл со счетом 1:0. В прошлом сезоне «Автомобилист» и «Спартак» провели две встречи, в обеих команда из Екатеринбурга проиграла.

Предыдущая игра ХК «Автомобилист» была с «Йокеритом» (Хельсинки). По итогам встречи команда из Екатеринбурга победила со счетом 2:0. Из прошедших сорока четырех игр нынешнего сезона «Автомобилист» одержал победу в двадцати трех. Уральский клуб занимает пятое место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.