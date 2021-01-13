Экс-директор АО «Искра-Авигаз» намерен стать кредитором предприятиям

Бывший руководитель обанкротившегося АО «Искра-Авигаз» Виктор Пыхтеев обратился в арбитражный суд Москвы с заявлением о замене конкурсного кредитора. В частности, он просит признать право требования с должника более 13,823 млн руб., которые сейчас включены в структуру задолженности «Искры-Авигаз» перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Этому кредитору пермское предприятие задолжало более 313 млн руб. Задолженность возникла после того, как «Искра-Авигаз» не смогла расплатиться по кредиту, поручителем по которому выступал господин Пыхтеев. В итоге он сам прошел через процедуру личного банкротства, в результате которой его имущество стоимостью 13,823 млн руб. было реализовано. Теперь указанную сумму он намерен получить с предприятия.