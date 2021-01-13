Региональный градсовет возглавит зампред правительства

Губернатор Дмитрий Махонин подписал указ о создании градсовета Пермского края, документ датирован 31 декабря. Градсовет организуют для реализации краевой политики в сфере градостроительства и архитектуры. Появление нового градсовета также будет содействовать инвестиционно-строительной деятельности на территории региона. Отметим, что сейчас в Перми существует градсовет при главе города.

Градостроительный совет Пермского края станет постоянно действующим коллегиальным органом, говорится в указе губернатора. Члены градсовета займутся рассмотрением вопросов реализации инвестпроектов, технико-экономического обоснования строительных проектов для их включения в инвестиционные программы региона. Также совет будет рассматривать документацию по планировке территории для размещения крупных объектов, размещение архитектурных и культурных памятников и прочее.

В градсовет войдут представители органов власти Прикамья, депутаты краевого заксобрания и Пермской думы и других организаций. Председателем совета станет профильный зампред регионального правительства, этот пост сейчас занимает Григорий Невоструев. Состав совета будет утвержден распоряжением губернатора.

Напомним, градсовет был создан в Перми в 2007 году, тогда его возглавил мэр города Игорь Шубин. Совет являлся постоянно действующим консультативным органом, выдавал предложения и рекомендации по основным градостроительным вопросам города, проектам планировки и застройки территорий. Несмотря на то, что орган носил совещательный характер, он рассматривал целый ряд проектов (застройка Ивы-1, мастер-план долины Егошихи, порта Пермь и т.д.), многие из которых были отправлены на доработку. В 2011 году его деятельность прекратили. Вместо ряда совещательных органов, включая градсовет при главе города, был создан общественный совет при Пермской гордуме.

В 2013 году при губернаторе Викторе Басаргине был воссоздан региональный градсовет. В 2017 году сообщалось о возобновлении работы градостроительного совета при главе Перми, тогда его возглавил Дмитрий Самойлов. Последнее заседание градсовета при главе города состоялось в феврале 2020 года, на нем обсуждали повышение параметров застройки для 4 очереди ЖК «Арсенал» в центре Перми.