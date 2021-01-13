Кредиторы субподрядчика пермского зоопарка решили обанкротить должника

Собрание кредиторов ООО «Фирма «СТУЗ» проголосовало за обращение в суд с ходатайством об открытии конкурсного производства в отношении должника. Такие данные содержатся в карточке должника на ЕФРСБ. Также участники собрания решили не образовывать комитет кредиторов общества и предложить суду в качестве конкурсного управляющего кандидатуру Максима Кадочникова, который сейчас является временным управляющим должника.

Напомним краснодарское ООО «Фирма «СТУЗ» была субподрядчиком строительства первой очереди пермского зоопарка. Ее финансовый директор Артем Юрьев объявлен в розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое было возбуждено по факту хищения средств, направленных на строительство объекта.

В июне прошлого года ООО вступило в процедуру наблюдения. Основным кредитором должника является АО «МСП Банк», задолженность компании перед которым составляет 326,31 млн руб. Среди крупных кредиторов подмосковное ООО «ТЛЦ «Белый раст» (87,586 млн руб.), а также банк «АК БАРС» (11,291 млн руб.) и УФНС по Краснодарскому краю (15,289 млн руб.). Общая сумма требований составляет 440, 478 млн руб.