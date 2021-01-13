В Пермской фармацевтической академии начались выборы ректора

Ученый совет Пермской государственной фармацевтической академии (ПГФА) объявил о начале выдвижения кандидатур на пост ректора вуза. Как сообщается на сайте ПГФА, документы принимаются до 15 января. Согласно положению о процедуре выбора ректора, кандидатов могут выдвинуть ученый совет академии или собрание работников структурных подразделений ПГФА. Также предусмотрено самовыдвижение.

После окончания выдвижения кандидаты проходят согласование с краевым правительством, советом ректоров Пермского края. Также претенденты на пост ректора будут представлены аттестационной комиссии Минздрава РФ. После чего кандидатуры одобренные комиссией представляются на конференции работников академии. Ректором становится кандидат, за которого проголосовало более половины делегатов конференции. Ректор избирается тайным голосованием.

Сейчас ПГФА возглавляет кандидат фармацевтических наук Алексей Турышев. Прежний ректор ПГФА Ирина Корюкина скончалась в конце прошлого года на фоне коронавируса.