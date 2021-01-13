Пять детей попали в больницу после пожара в Новосибирске

В Новосибирской области пять детей и женщина 1992 года рождения госпитализированы с отравлением угарным газом в Карасукскую ЦРБ.

По данным регионального управления МЧС, сообщение о возгорании на веранде частного жилого дома в селе Михайловка поступило спасателям 12 января в 23:10 местного времени. Пожар был локализован в течение двух минут, полная ликвидация возгорания заняла около часа. Женщина и дети эвакуировались самостоятельно.

Сейчас на месте происшествия работает психолог ГУ МЧС России по Новосибирской области для оказания экстренной психологической помощи родственникам и соседям, сообщает ведомство.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил региональным минЖКХ и минтруда детально разобраться в причинах произошедшего и оценить условия, в которых проживала многодетная семья, в том числе, с точки зрения пожарной безопасности, сообщили в облправительстве.

Оксана Павлова