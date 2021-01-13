Москва впервые обошла регионы по площадям торговых центров—новостроек

Больше половины (55%) площадей торговых центров, введенных в эксплуатацию в 2020 году, приходится на Москву, сообщает РБК со ссылкой на отчет компании Cushman & Wakefield. Она отмечает, что площадь построенных торговых центров в столице впервые превысила суммарный показатель регионов.

Всего в 2020 году было сдано 558 тыс. кв. м торговых площадей: 191 тыс. кв. м. в регионах и 232 кв. м. — в Москве. Годом ранее было сдано 570 тыс. кв. м., 414 тыс. из которых приходились на населенные пункты за пределами Москвы.

В минувшем году в Москве было сдано на 18% меньше торговых площадей, чем ожидала консалтинговая компания, в то время как в регионах отклонение от прогноза составило 40%. В 2021 году компания ожидает, что соотношения восстановятся: в столице, по прогнозам Cushman & Wakefield, будет сдано 200 тыс. кв. м. торговых площадей, а в регионах — 200 тыс. кв. м.

Напомним, в декабре 2020 года Российский совет торговых центров (РСТЦ) просил мэра Москвы Сергея Собянина снизить ставки налога на имущество в два раза и перенести срок их оплаты до вплоть до 2022 года. Ассоциация апеллировала к тому, что из-за пандемии коронавируса расходы на профилактические меры выросла, а арендные платежи и товарооборот — снизились.