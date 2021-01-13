Алексей Кушнарев стал директором дивизиона «Металлоинвеста»

Бывший управляющий директор «Евраза Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК) и «Евраза Качканарский ГОК» Алексей Кушнарев назначен директором металлургического дивизиона компании «Металлоинвест» Алишера Усманова. Это новая должность, созданная в «Металлоинвесте».

В сферу ответственности Алексея Кушнарева входят решение задач по формированию политики развития, модернизации и рациональному использованию ресурсов горно-обогатительных комбинатов ОЭМК им. А.А. Угарова (Белгородская область) и Уральской стали (Оренбургская область), сообщили в пресс-службе «Металлоинвеста».

Алексей Кушнарев окончил в 1982 году Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И. Носова по специальности «Обработка металлов давлением». В 1995 году получил дополнительное образование в Академии народного хозяйства при правительстве РФ по программе «Руководитель в условиях рынка». С 1982 по 2002 годы работал на Магнитогорском металлургическом комбинате, где прошел путь от вальцовщика до главного прокатчика комбината. В период с 2002 по 2020 годы был главным прокатчиком, главным инженером и управляющим директором «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК) и «Евраз Качканарский ГОК». В августе 2020 года он стал зампредседателя комитета по бюджету свердловского заксобрания.