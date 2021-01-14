Без вины уплаченные

С этого года зона ответственности финансового омбудсмена расширилась. К страховым компаниям и микрофинансовым организациям добавились банки, негосударственные пенсионные фонды и ломбарды. Теперь, имея имущественные претензии, которые не удалось разрешить посредством обращения, например, в кредитную организацию или НПФ, гражданин до подачи заявления в суд обязан обратиться к финансовому омбудсмену. Причем разбирательство для самого клиента будет бесплатным.

Но за такую щедрость кто-то должен платить. И если не сам клиент, то финансовая организация. Во второй половине декабря служба финуполномоченного опубликовала дифференцированные ставки взносов для своих новоприбывших подопечных. Если омбудсмен принимает решение частично или полностью в пользу потребителя, то условный банк выплачивает 27,9 тыс. руб. Собственно, на эти средства и существует служба.

Этим дело не ограничивается. Если финорганизация все-таки окажется права в споре с клиентом, то и в этом случае она заплатит. Правда, в три раза меньше, 9,3 тыс. руб.

Раньше при положительном исходе спора подопечные омбудсмена не должны были платить никаких взносов. С этого года привилегированное положение сохранили лишь страховщики. Банки, НПФ, МФО, ломбарды и прочие будут обязаны платить.

В НПФ полагают, что такое положение дел создает конфликт интересов, поскольку существует риск того, что омбудсмен будет заинтересован в рассмотрении всех обращений, не уделяя внимания их существу.

Также они опасаются, что это может создать инструмент «финансового шантажа и злоупотреблений в отношении финансовых организаций со стороны недобросовестных конкурентов и клиентов» (цитаты из подготовленного письма одной из СРО для направления в ЦБ и финомбудсмену).

Зная историю рынка пенсионных фондов и периодически вспыхивающих на нем конфликтов, где стороны не брезгуют ничем, можно сказать, что это «чеховское ружье» обязательно выстрелит.

Ведь так просто организовать против конкурента дискредитирующую кампанию, завалив сначала его, а потом финомбудсмена соответствующими обращениями. Учитывая огромную клиентскую базу НПФ и установленную ставку взносов, все это может вылиться в многомиллионные потери для объекта нападок.

Что уж говорить про банки, у которых и клиентская база больше, и к которым потенциальные претензии могут возникнуть чаще. Сам финомбудсмен считает, что из 55 тыс. обращений к его новым подопечным 43 тыс. из них придется именно на кредитные организации. Даже если во всех случаях банки окажутся правы, такое количество обращений позволит службе уполномоченного получать с них в свой бюджет ежегодно 400 млн руб. И это без использования «ружья» конкурентами.