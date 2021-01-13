Провокация не находится

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе приговор исполнительному директору 711го Авиационного ремонтного завода (711й АРЗ, Борисоглебск Воронежской области) Александру Волосу, который в сентябре 2019 года был приговорен к двум с половиной годам колонии строгого режима за попытку подкупа офицера ФСБ.Руководитель предприятия, согласно приговору, намеревался скрыть факты нецелевого использования бюджетных средств и предложил сотруднику спецслужб 2 млн руб. Защита настаивала на провокации со стороны ФСБ, но суд не принял во внимание ее доводы. Адвокат Александра Волоса планирует обжаловать приговор в Верховном суде.

В Саратове первый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел кассационную жалобу защиты исполнительного директора ФГУП «711 АРЗ» Минобороны России (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», КТРВ) Александра Волоса на решения судов первой и апелляционной инстанций, которыми он был признан виновным в попытке дачи взятки в особо крупном размере (ст. 30 ч. 3, ст. 291 ч. 5 УК РФ). Как выяснил „Ъ“, решение было вынесено еще в декабре 2020 года.

В сентябре 2019 года Борисоглебский городской суд Воронежской области приговорил Александра Волоса к двум годам и шести месяцам колонии строгого режима. Как следует из приговора, в сентябре 2018 года на 711-м АРЗ военная прокуратура Воронежского гарнизона проводила проверку исполнения контрактов в сфере оборонного заказа на ремонт различного типа ракет в 2016 году. Оперативное сопровождение ревизии проводил капитан Федеральной службы безопасности (имя сотрудника изъято из материалов суда). В ходе проверки были выявлены расхождения между лимитной ведомостью и документами, которые они отправляли на оплату, в сумме 3,8 млн руб. Тогда, как признал суд, руководитель предприятия, осознавая, что при расхождении более 1,5 млн руб. ему грозит уголовная ответственность, обратился к сотруднику ФСБ с просьбой не допустить «выявления и документирования» нарушений за 1 млн руб. Капитан отказался, но через два дня Волос все равно пришел к сотруднику спецслужб уже с конвертом, в котором были 2 млн руб. При попытке передать деньги Александр Волос был задержан с поличным.

Дело возбуждал военный следственный отдел СКР по Воронежскому гарнизону, однако позже его передали в гражданское следствие.

На стадии предварительного следствия Александр Волос отрицал вину, а защита называла ситуацию провокацией, а сотрудник спецслужб подталкивал подсудимого к преступлению. Однако позже на суде он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Районный суд приговорил Александра Волоса к двум с половиной годам колонии строгого режима. Меру пресечения ему изменили с подписки о невыезде на заключение под стражу.

В апелляционной жалобе, которая рассматривалась в июле прошлого года, руководитель 711-го АРЗ просил смягчить наказание и заявил, что приговор не соответствует требованиям уголовно-процессуального законодательства. В частности, он отметил, что у него не было мотивов дачи взятки, так как ему не предъявлялось обвинение в хищении или растрате. Его адвокат Екатерина Романчева отметила, что, проанализировав доказательства, пришла к выводу, что сотрудник ФСБ встречался с Александром Волосом, чтобы записать их разговор и создать искусственные условия для взятки, что не было принято судом во внимание. Воронежский областной суд доводы обвиняемого и его защиты не ­принял.

В кассации защита также настаивала на том, что имела место провокация со стороны спецслужб, а оперативно-разыскные мероприятия проведены с нарушением закона, несостоятельны и противоречат материалам уголовного дела. В решении кассационного суда указано, что оперативно-разыскные действия были инициированы «при наличии данных о том, что Волос имеет намерение передать сотруднику ФСБ незаконное денежное вознаграждение за непроведение дальнейшей процессуальной проверки», и его действия «были совершены им добровольно, самостоятельно, без принуждения и уговоров со стороны третьих лиц».

Адвокат Александра Волоса Екатерина Романчева сказала „Ъ“, что защита намерена обжаловать приговор в Верховном суде. «Кассационное рассмотрение прошло точно так же, как и апелляционное, доводы защиты не были приняты. Мы не согласны с приговором ни в процессуальной части, ни в части наказания и будем обжаловать его в Верховном суде»,— отметила госпожа Романчева.

Сергей Петунин