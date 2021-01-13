Экс-председателю ищут подсудность

В Волгоградский областной суд поступило дело бывшего председателя Дзержинского районного суда Юлии Добрыниной, обвиняемой в мошенничестве. По ходатайству Генпрокуратуры областной суд должен определить, где именно будет рассматриваться дело по существу, поскольку назначенный к рассмотрению судья Дзержинского суда заявил самоотвод. Адвокаты полагают, что такое дело должно рассматриваться в другом регионе, хотя прямого требования в законе на этот счет нет.

Дело в отношении бывшего председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной направлено в областной суд для определения территориальной подсудности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Уголовное дело в отношении госпожи Добрыниной, которая обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), 28 декабря прошлого года поступило в Дзержинский районный суд с ходатайством заместителя генерального прокурора РФ об изменении подсудности. Постановлением районного суда от 30 декабря заявленный судьей, в производство которого передали дело, самоотвод был удовлетворен. Основанием для этого послужил тот факт, что обвиняемая ранее занимала должность председателя этого суда.

Как уточнила „Ъ“ пресс-секретарь Волгоградского областного суда Екатерина Вальковская, Генпрокуратура РФ направила в областной суд ходатайство об изменении территориальной подсудности. Пока решение не принято.

Как ранее сообщал „Ъ“, по версии следствия, в производстве Дзержинского районного суда Волгограда находилось гражданское дело по иску администрации города к одному из предпринимателей о сносе самовольно построенного гостиничного комплекса. Чтобы установить законность его возведения и возможную опасность строений, в суде была назначена судебная строительно-техничес­кая экспертиза. Председатель суда, зная о наличии дела, «пообещала жене предпринимателя за 2,5 млн руб. помочь в изготовлении экспертами заключения, необходимого для принятия судом решения в пользу коммерсанта», сообщала Генпрокуратура. Намерения исполнять свою часть договора, а также возможности совершить эти действия она якобы не ­имела.

По данным „Ъ“, речь идет о гостиничном комплексе «Сосновый бор» в Волгограде. ООО «Сосновый бор» зарегистрировано в июне 2007 года. Сейчас, по данным Kartoteka.ru, 66,7% в обществе принадлежит предпринимателю Владимиру Зубкову и 33,3% — Татьяне Волколуповой.

Исковое заявление от администрации Дзержинского района Волгограда к Ирина Волколуповой, Владимиру Зубкову, а также бывшему совладельцу ООО Елизавете Рулевой и одному из собственников участков, на которых находится «Сосновый бор», Александру Фомину поступило в Дзержинский районный суд в июне 2020 года. Городские власти требовали сноса строений гостиничного комплекса, возведенных без разрешений на это. Позже материалы передали на рассмотрение Городищенского районного суда Волгограда, который 23 декабря принял решение удовлетворить иск.

Проверка использования земельных участков Волгограда показала, что на участке площадью 14323 кв. м возведены гостиница с рестораном в подземном этаже, спа-галерея, бани, бассейны, котельная, гостевые дома в отсутствии разрешения на их строительство, объекты не были введены в эксплуатацию. Суд пришел к выводу о необходимости сноса ­зданий.

Юлию Добрынину задержали 8 августа прошлого года в волгоградском кафе «Фасоль» при получении 2,5 млн руб. от жены Владимира Зубкова Елены Зубковой. После составления протокола судью отпустили, так как в соответствии с ее статусом уголовное дело может быть возбуждено лишь главой СКР с разрешения Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России. В объединенной пресс-службе волгоградских судов заявляли, что за день до происшествия председатель Дзержинского районного суда ушла в очередной отпуск. В сентябре ВККС дала разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении Юлии Добрыниной по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном ­размере).

30 октября ККС Волгоградской области установила в действиях госпожи Добрыниной наличие «грубого дисциплинарного проступка, выразившегося в непроцессуальном общении с лицом, которое не являлось участником процесса по гражданскому делу, рассматриваемому Дзержинским районным судом Волгограда». На нее было наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением квалификационного класса. 26 ноября Басманный районный суд Москвы избрал Юлии Добрыниной меру пресечения в виде домашнего ареста.

„Ъ“ сообщал, что совладелец «Соснового бора» Владимир Зубков вместе с бывшим руководителем следственного управления СКР по Волгоградской области Михаилом Музраевым проходит по делу о теракте в отношении губернатора региона Андрея Бочарова. В 2019 году глава региона заявил о совершении в его отношении противоправных действий. Следствие считает, что в ноябре 2016 года была совершена попытка поджога дома в элитном поселке Латошкино, который снимала семья губернатора. На тот момент губернатор находился в особняке, но в результате поджога никто не пострадал, так как наружные стены дома были обработаны огнеупорным составом.

Юлия Добрынина не признает вину во вменяемом ей преступлении. Ее адвокат Анастасия Селиванова вчера в течение дня не смогла прокомментировать дело.

Адвокат Станислав Зайцев считает, что «объективнее», если дело в отношении бывшего судьи будет рассматриваться в одном из соседних регионов. В пример он привел дело в отношении бывшего судьи Саратовского областного суда Владимира Стасенкова, который был признан виновным в мошенничестве. Его рассматривал Пензенский областной суд и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы и крупного штрафа. «Закон прямо не запрещает рассматривать такие дела и в своих регионах. В случае с мировым или федеральным судьей районного суда это теоретически возможно»,— считает адвокат.

Марина Ковалева